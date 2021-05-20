Фестиваль национальных культур пройдет в Нижнем Новгороде в День России Общество

Фестиваль национальных культур пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня России, сообщает пресс-служба администрации города. Стоит отметить, что его участниками станут более 10 коллективов национально-культурных организаций и сообществ. Как отметил директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов, фестиваль национальных культур – ежегодное мероприятие, которое помогает сблизить традиции и культуру разных стран и народов, живущих в нашем городе. В ближайшие дни будет сформирована концертная программа.

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