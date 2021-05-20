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Общество

Свет временно отключили в 15 домах Нижнего Новгорода

01 июня 2021 10:42  [36] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 15 домах Нижнего Новгорода 1 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на электросетях в Московском и Автозаводском районах.

Под отключение попали дома № 6, 7,  8, 8а, 11, 12, 14, 16, 20а по ул. Бригадная. Электроснабжение приостановлено с 9:00 и возобновится к 16:00.

Также с 13:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Краснодонцев, 17, 19, 19а, 19/1, ул. Комсомольская, 40, 42.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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