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Происшествия

МЧС взяло на контроль ситуацию с оползнем грунта под жилым сектором в Кстовском районе

01 июня 2021 11:44  [410] Происшествия
провал грунта в селе Караулово (архив)

провал грунта в селе Караулово (архив)

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В деревне Караулово Кстовского района осложнилась ситуация с провалом: ещё один дом сполз в овраг. На место выехал ответственный по району сотрудник Кстовского гарнизона пожарной охраны. Об этом рассказали в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По уточнённой информации, в привлечении сил МЧС нет необходимости. Ситуация стоит на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, провал грунта в селе Караулово Кстовского района произошел 24 апреля. В результате были повреждены стены двух домов, один из которых был не жилым.

Накануне стало известно, что на месте провала произошли новые сходы грунта. Об этом сообщил глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что в овраг сполз ещё один дом.

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Теги:
Кстовский район МЧС провал грунта
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