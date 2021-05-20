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Общество

Нижегородские сельхозпредприятия приступили к заготовке кормов для животноводства

01 июня 2021 14:28  [393] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Нижегородские аграрии начали заготовку кормов на зиму для нужд животноводства. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства региона уже начали сенокосные работы: в частности, обработаны первые 550 га трав и заготовлено 2,3 тысяч тонн сенажа.

Но это только начало сезона. Всего же работникам сельского хозяйства предстоит скосить 271 тысяч га трав, заготовить 208 тысяч тонн готового сена, 624 тысяч тонн сенажа, 867 тысяч тонн силоса, 82 тысяч тонн соломы и 249 тысяч тонн зернофуража. То есть не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

Денисов отметил, что в период заготовки кормов необходимо вовремя косить травы и соблюдать технологию при работах, поскольку качественный корм - залог здоровья и продуктивности животных.

Кроме этого, в Нижегородской области продолжается посевная кампания. План ярового сева выполнен уже на 94%.

Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом. Кроме того, сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021 года получили 2 млрд рублей субсидий.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин высоко оценил экспортный потенциал нижегородских аграриев. Так, на сегодняшний день в Нижегородской области реализуется девять экспортно-ориентированных инвестпроектов и заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности, которые будут способствовать увеличению поставок за рубеж.

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Теги:
апк Сельское хозяйство
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