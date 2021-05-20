"Поддержка жителей – это самое главное, что может быть для любого кандидата", - Вадим Булавинов Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Поддержка жителей – это самое главное, что может быть для любого кандидата", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов, комментируя итоги предварительного голосования партии "Единая Россия".

По его словам, праймериз прошло в хорошем режиме, видна заинтересованность людей в этой процедуре. 125 тысяч жителей региона отдали свои голоса.

"Это радует, особенно учитывая, что голосование прошло только в онлайн-формате, с прохождением регистрации на Госуслугах. Но в условиях пандемии мы не имели права создавать для людей дополнительные риски, связанные с посещением избирательных участков", - сказал Вадим Булавинов.

Депутат подчеркнул, что само по себе предварительное голосование – это крайне важный процесс, который в нашей стране организует только одна партия – "Единая Россия".

"Люди сами проводят первичный отбор кандидатов, именно они решают, кого хотят видеть представителем своего округа, района на предстоящих выборах в сентябре. Те, кто набрал наибольшее число голосов избирателей, и будут рекомендованы Съезду в качестве кандидата. Поддержка жителей – это самое главное, что может быть для любого кандидата", - резюмировал депутат.

Напомним, что стали известны результаты праймериз партии по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области.