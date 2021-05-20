"СИБУР-Нефтехим" и "Линде Газ Рус" подписали соглашение об утилизации углекислого газа Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АО "СИБУР-Нефтехим" и АО "Линде Газ Рус" подписали соглашение об утилизации образующегося в технологическом процессе СИБУРа углекислого газа. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, 1 июня Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Дзержинск. В ходе визита спикер регионального парламента принял участие в церемонии торжественного подписания соглашения между АО "СИБУР-Нефтехим" с АО "Линде Газ Рус".

По его словам, парламент всегда поддерживает крупных инвесторов, реализующих в регионе серьезные проекты. Он напомнил, что в 2017 году депутаты одобрили предоставление льгот по налогу на имущество "Линде Газ Рус" в размере более 338 млн рублей.

"Депутаты открыты к продолжению диалога с бизнесом, особенно если бизнес проявляет заботу об общественном благе и об окружающей среде. Совместно с правительством области, мы готовы рассмотреть инициативы, которые дадут инвесторам дополнительные стимулы для работы в регионе", - подчеркнул Евгений Люлин.

Подписанное соглашение направлено на реализацию проекта по утилизации образующегося в технологическом процессе СИБУРа углекислого газа. Планируется, что выбросы в атмосферу парниковых газов "СИБУР-Нефтехима" снизятся в целом на 7%. Кроме того, на 4% будет снижено воздействие предприятия на атмосферный воздух.

Как было отмечено, в рамках проекта "СИБУР-Нефтехим" построит инфраструктуру по транспортировке на площадку "Линде Газ Рус" неочищенного СО2, получаемого в качестве побочного продукта в процессе синтеза окиси этилена. А "Линде Газ Рус" создаст установку по доведению качества данного газа до уровня товарного продукта, применимого в том числе в пищевой отрасли, и займётся его реализацией конечным потребителям. Таким образом ежегодно планируется утилизировать около 25 тыс. тонн стопроцентного СО2. Все работы, в том числе на производственной площадке СИБУРа, будут выполнены силами "Линде Газ Рус" в рамках EPC-контракта. Проект предполагается реализовать в 2021 – 2022 гг.

"Соглашение имеет большое значение для развития экономики региона. Радует, что проект демонстрирует экологическую ответственность лидеров нашей промышленности, их готовность решать вопросы защиты окружающей среды. Теперь образующийся в процессе производства окиси этилена углекислый газ будет попадать не в атмосферу, а на установку "Линде Газ Рус", и в дальнейшем использоваться в производстве", - резюмировал Евгений Люлин.