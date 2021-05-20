Почти 90 км дорог к школам отремонтируют в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В Нижегородской области в текущем году в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” отремонтируют 24 участка, по которым курсируют школьные автобусы. Об этом сообщили в региональном Главном управлении автомобильных дорог.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил при составлении списка дорог, предназначенных для ремонта, в приоритете держать участки, по которым проходят маршруты общественного транспорта и школьных автобусов.

Он отметил, что дети, которые ежедневно совершают поездки на транспорте до отдалённых школ, должны ездить по безопасным дорогам, в комфортных условиях.

“Поэтому дороги с маршрутами школьных автобусов приводим в порядок в первую очередь», - заявил Никитин. Суммарная протяжённость 24 участков дорог, которые будут приведены в порядок, составляет 88 км.

Ранее сообщалось, что дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Это дороги, участки автодорог, которые ведут к Ветлужской, Кстовской и Уренской ЦРБ, а также основные подъездные пути к нижегородским медцентрам: больнице №13, Институту педиатрии ПИМУ, Университетской клинике ПИМУ Минздрава России, больницам №47, 28, 12, 17, роддому №1, больнице им. Семашко и онкоцентру.