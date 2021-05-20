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Бизнес

Банк "Открытие": более 70% детей ПФО пользуются соцсетями

02 июня 2021 10:21  [222] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": более 70% детей ПФО пользуются соцсетями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Открытие" ко дню защиты детей.

Согласно результатам опроса, 71% жителей округа считают то, что дети проводят слишком много времени в интернете и соцсетях, главной детской проблемой.

Час-два в день проводят в соцсетях 58% детей и подростков Приволжья. 47% - большую часть своего свободного времени. 39% заходят в соцсети несколько раз в день, но ненадолго.

57% детей региона проводят время без соцсетей: 7% из них родители запрещают пользоваться соцсетями или детям неинтересно находится в социальных сетях, 50% еще просто рано там сидеть (так считают родители).

Из соцсетей дети Приволжья чаще всего пользуются YouTube (55%), ВКонтакте (53%), TikTok (35%) и Инстаграм (32%). Для сравнения Facebook используют только 9% детей и подростков ПФО.

Три главных проблемы детей региона, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (71%), недостаток физической активности (60%), а также недостаток общения и друзей (55%). Игроманию назвали 45% респондентов, качество образования в школах - 40%, отсутствие желания учиться - 36%, доступность сигарет и наркотиков - 31%. По мнению 21% жителей округа, главной проблемой детей является буллинг - травля в школе.

26% детей ПФО не посещают никаких дополнительных занятий. При этом самым популярным видом дополнительных занятий для детей в Приволжье, как и по всей стране, по-прежнему остаются спортивные секции (плавание, футбол, теннис и др.) - их посещает 38% детей и подростков. 21% ходят в развивающие секции для дошкольников. 16% - в художественные секции. В фитнес-клубы ходят 10% детей и подростков, дополнительно посещают занятия по компьютерной грамотности 9% детей. По 8% детей и подростков занимаются иностранными языками и ходят в музыкальную школу. Математические кружки посещают 6% детей и подростков округа.

Треть жителей Приволжья (30%) не тратят деньги на дополнительные занятия детей. У 13% эти траты составляют не более 1000 рублей в месяц, до 5 тысяч рублей в месяц тратит 46% опрошенных, до 10 тысяч - 6%, свыше 10 тысяч - 6%.

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