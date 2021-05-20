Воспитанники детдома и юнармейцы посетили с экскурсией нижегородский аэропорт "Стригино" Общество

Фото: НРО партии

Воспитанники детдома №3 и юнармейцы из школы №89, активисты "Молодой Гвардии" посетили с экскурсией нижегородский аэропорт "Стригино".Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, познавательную поездку для них организовало местное отделение "Единой России" Приокского района при личном содействии его секретаря, председателя областной организации ветеранов пограничной службы "Нижегородский пограничник" Андрея Петрова. Мероприятие было приурочено к международному дню защиты детей.

Экскурсовод рассказала гостям об истории аэропорта и познакомила их с устройством карт доступа и идентификации, благодаря которым можно перемещаться по терминалу. По мере продвижения по терминальному комплексу участники экскурсии смогли увидеть, как повышается уровень безопасности.

Ребята узнали, каким образом проходит предполетный досмотр. Сотрудник службы авиационной безопасности продемонстрировал, как проверяют багаж на входе в терминал и что при этом видно на мониторе, а также ответил на вопросы: каким образом работает сканер багажа и какие предметы запрещено проносить в самолет. Для наглядности муляжи оружия были спрятаны внутрь детских игрушек.

Во время экскурсии участникам даже разрешили пересечь линию государственной границы. По словам экскурсовода, эту линию могут переходить не все сотрудники аэропорта. Также ребята смогли вблизи увидеть посадку самолета, в ходе которой были задействованы сотрудники службы наземного обслуживания и диспетчерского центра. Они познакомились с особенностями аэродромной разметки и условными границами для расположения самолетов, вспомогательного оборудования и транспортных средств.

"Я впервые в жизни увидел самолет так близко. Это невероятное ощущение, когда то, что ты привык видеть в фильмах, находится прямо перед тобой. Работники аэропорта пригласили нас на еще одну экскурсию. Мы очень рады и обязательно придем", - поделился впечатлениями участник экскурсии Даниил Чистов.

В завершение экскурсии подросткам рассказали о перспективах и возможностях службы в пограничных войсках и современных реалиях работы в подразделениях ФСБ России.

Как сообщил Андрей Петров, для молодежи отделением партии запланирован ряд экскурсий на 2021 год. "Разрабатывая идеи для экскурсий, мы старались отойти от привычного списка тех мест, которые традиционно посещают ребята. Сегодня нашей задачей было продемонстрировать им, что служение своей стране может быть не только почетно, но и крайне интересно", - сказал он.

1 июня различные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, с участием активистов и депутатского корпуса "Единой России" прошли во всех муниципалитетах Нижегородской области.