Новая модель оказания помощи в травмпунктах заработает в Нижегородской области

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Новая модель оказания травматологической помощи заработает в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, новая модель оказания помощи при травмах была разработана совместно с экспертами из Москвы.
"В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.
Он заметил, что связано нововведение с тем, что травмы случаются не по расписанию, а травмпункты зачастую имеют график работы.
"Мы определились с местами оказания помощи, проработали расписание смен, вместе с территориальным фондом ОМС наполняем эту модель финансовой поддержкой. Всем нижегородцам при обращении в травмпункт необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.
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