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Общество

Новая модель оказания помощи в травмпунктах заработает в Нижегородской области

02 июня 2021 10:50  [789] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новая модель оказания травматологической помощи заработает в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, новая модель оказания помощи при травмах была разработана совместно с экспертами из Москвы.

"В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он заметил, что связано нововведение с тем, что травмы случаются не по расписанию, а травмпункты зачастую имеют график работы.

"Мы определились с местами оказания помощи, проработали расписание смен, вместе с территориальным фондом ОМС наполняем эту модель финансовой поддержкой. Всем нижегородцам при обращении в травмпункт необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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