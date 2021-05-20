Новая модель оказания помощи в травмпунктах заработает в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новая модель оказания травматологической помощи заработает в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, новая модель оказания помощи при травмах была разработана совместно с экспертами из Москвы.

"В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он заметил, что связано нововведение с тем, что травмы случаются не по расписанию, а травмпункты зачастую имеют график работы.

"Мы определились с местами оказания помощи, проработали расписание смен, вместе с территориальным фондом ОМС наполняем эту модель финансовой поддержкой. Всем нижегородцам при обращении в травмпункт необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.