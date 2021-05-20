Банк "Открытие": до встречи президентов России и США курс рубля не изменится Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

16 июня состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. До этого момента аналитики прогнозируют сохранение курса рубля в диапазоне 73-73,5 за доллар. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает курс на повышение – на прошлой неделе он поднялся до 1 750 пунктов и сейчас продолжил обновлять исторические максимумы. В прошлый раз столь высоких значений индекс достигал в преддверии европейского долгового кризиса 2011 г. и перед объявлением Дональдом Трампом торговой войны с Китаем. Индекс уверенно рос с конца 90-х годов прошлого века до кризиса 2008 года, после чего интерес к развивающимся рынкам существенно ослаб.

Индекс доллара DXY продолжает консолидацию вблизи уровня поддержки в 90 пунктов. Американская экономика на текущий момент выглядит слабее, чем экономики большинства развитых стран, поэтому дальнейшее ослабление доллара выглядит не столь вероятным, несмотря на массовые стимулирующие меры дефляционного характера.

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня не дает поводов для позитивного прорыва в отношениях двух стран: и даже простое "услышали позицию другой стороны" будет уже рассматриваться как позитив. Пока рубль остается относительно крепким и колеблется в диапазоне 73-73,5 за доллар.