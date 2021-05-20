Экс-спикер ЗС НО Евгений Лебедев подарил многодетной семье из Арзамаса ноутбуки Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА "Нижний Новгород"

1 июня депутат Законодательного собрания Нижегородской области, победитель предварительного голосования "Единой России" Евгений Лебедев в Арзамасском районе поздравил с международным днем защиты детей многодетную семью Борисовых.

Лариса и Роман Борисовы воспитывают восьмерых детей. Две старших дочери учатся в Москве: Оксана в РГУ им. Косыгина на факультете журналистики, а Алена - в МГУ им. Ломоносова, готовится стать юристом. Евгений, Андрей, Анастасия и Арсений посещают Арзамасскую православную гимназию. Двое младших, Иван и Серафима, ходят в детский сад.

Несмотря на то, что родители работают, стараются больше времени проводить с детьми, поддерживают их в учебе, вместе отдыхают, участвуют в мероприятиях, которые проходят в гимназии и детском саду.

"Дети, это конечно, большой труд – растить воспитывать, давать хорошее образование, дарить внимание, заботу. Для них нужно очень много времени, с ними не расслабишься. Но отдача от детей очень большая, они видят, что мы их любим, живем ради них, трудимся. И они в ответ тоже дают нам свою любовь, помогают, заряжают энергией. Мы вместе с ними учимся по жизни", - рассказали родители.

Евгений Лебедев поздравил семью с праздником и вручил два ноутбука и конструкторы, чтобы ребята могли полноценно и комфортно заниматься учебой, а также интересно проводили досуг.

"Компьютеры нам очень нужны. Старшие сестры забрали ноутбуки для учебы в Москву. В следующем году я заканчиваю 11 класс, поэтому надо активно готовиться к ЕГЭ. Моему младшему брату Андрею тоже нужен компьютер, он также готовится к поступлению. Я пока временно пользуюсь ноутбуком, который мне дали в школе. А теперь, когда у нас появились свои, проблем с учебой и подготовкой к экзаменам не будет. Спасибо большое за такой подарок", - сказал старший из сыновей Евгений.



Депутат пообщался с семьей, узнал о планах на будущее, о том, какие меры поддержки они получают, с какими проблемами и трудностями сталкиваются.

"Такие встречи помогают понять, что волнует людей, с какими проблемами они сталкиваются. Разговор, который состоялся, очень меня тронул, потому что когда мы говорим "многодетная семья", подразумевается некая усредненность. Но, если брать фактическое положение вещей, многодетная семья с тремя детьми, и семья, в которой восемь ребят, - это совершенно разная нагрузка на родителей. И не только материальная, но и физическая, моральная. Думаю, что в этом вопросе надо продумать систему поддержки. Необходимо обсудить эту тему с общественными организациями, родительскими сообществами, представителями законодательной и исполнительной власти", - сказал Евгений Лебедев.

Он подчеркнул, что забота о подрастающем поколении, поддержка семей с детьми является важной стратегической задачей.

"От ее успешного решения зависят благополучие, сила, нравственная основа нации. Поддержке в сфере материнства и детства сегодня уделяется серьезнейшее внимание. В Нижегородской области для этого создана эффективная нормативно-правовая база, реализуются различные социальные программы в области образования, здравоохранения, культуры и спорта. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим работу в этом направлении", - отметил Евгений Лебедев.