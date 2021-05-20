Социолог Александр Прудник оценил количество молодёжи в праймериз "Единой России" Политика

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский социолог Александр Прудник прокомментировал итоги предварительного голосования "Единой России", которое прошло с 24 по 30 мая.

Он указал, что в праймериз участвовало рекордное количество участников, что вызвало высокую конкуренцию между ними. Какое положение дел Прудник связал не с применением каких-то новых технологий, а с политической волей – в первую очередь, руководства страны, а также "Единой России".

По словам Александра Прудника, политическая воля состоит в том, чтобы запустить для молодежи политический и социальный лифт, чтобы уже на этапе предварительного партийного голосования происходил отбор наиболее перспективных и обладающих собственным общественным ресурсом и базой поддержки молодых политиков, на которых в будущем надо будет делать ставку.

Именно поэтому, уверен социолог, среди участников праймериз появилось так много молодых людей, в том числе волонтеров. Желание участвовать в этой борьбе у них было и раньше, но впервые к ним с таким предложением обратилась конкретная политическая сила, предложив им проверить себя и реализовать себя в этой сфере.

Эксперт уверен, что молодежь с готовностью откликнулась, поскольку увидела здесь возможность раскрытия своего потенциала. Даже если они не победят на этих праймериз (а подавляющее большинство при конкуренции в шесть человек на место, естественно, не победит), они получат незаменимый опыт, который идет в плюс и политической структуре, и молодым политическим лидерам он пригодится во всех сферах, где они будут потом реализовывать свой потенциал.

Напомним, с 24 по 30 мая проходило предварительное голосование "Единой России". В Нижегородской области жители выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания региона в сентябре этого года. Процедура голосования состоялась полностью в электронном формате. В регионе ней приняли участие более 125 тысяч человек.

Явка избирателей по стране составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только нa участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч кандидатов. 52% претендентов – беспартийные. Примерно треть кандидатов - волонтеры и общественники. Кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.