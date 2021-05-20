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Экономика

Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в нижегородском Кремле

02 июня 2021 13:51  [92] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в нижегородском Кремле. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, закупку осуществляет управление делами правительства Нижегородской области.

Начальная цена контракта составляет 42,8 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика в течение пяти лет после ремонта. Все работы должны быть выполнены с даты заключения государственного контракта до 10 августа.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода проходит обновление Кремля. Сейчас он закрыт для посещения до августа.

Ранее также сообщалось, что при реставрации Дмитриевской башни обнаружили кирпичную кладку 16 века с древними моллюсками.

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Теги:
Аукцион Дороги
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