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Общество

Валентина Матвиенко призвала упростить доступ родителей к контролю школьного питания

02 июня 2021 14:11  [249] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на "Правительственном часе" с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой призвала упростить доступ родителей к контролю школьного питания. Об этом сообщает REGNUM.

По ее словам, механизм контроля за качеством питания, который существует сейчас, неудовлетворителен.

Спикер Совфеда обратила внимание на сложность процедуры участия родителей в этом контроле, что, по ее мнению, отбивает желание россиян.

"Надо упростить — вот просто мама, папа почему не могут просто прийти сесть за стол со своим ребенком, попробовать эту еду и высказать свое мнение?", - задалась вопросом она.

При этом она отметила, что родители, зачастую, боятся конфликтов в школах. Они считают, что это отразится на отношении к их ребенку.

"Никуда не годится, если в ряде регионов, в ряде школ до 80% продуктов уходит в пищевые отходы. Ну что же это такое? Дело не только в деньгах, хотя и это важно. Дело в том, что дети по-прежнему нормально не получают горячее питание. Я просила сенаторов и еще раз обращаюсь: посмотрите в каждом регионе, походите по школам, посмотрите меню", - заявила Валентина Матвиенко.

Отметим, что в Нижегородской области организуют детское питание 930 школ. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора учащимся в первую смену предоставляется горячий завтрак, для обучающихся во вторую смену - обед. 

В каждой школе работает группа родительского контроля, которая раз в неделю или в четверть проверяет качество предоставляемого детям питания. Так, в 2020/2021 учебном году в ЕЦМЗ (организатор детского питания в большинстве школ) поступила 21 жалоба на питание младшеклассников. Региональным Роспотребнадзором было выявлено более 300 нарушений при организации питания учеников 1-4 классов. Также 14 обращений поступило от ОНФ и три - от родителей, не участвующих в родительском контроле.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода посчитали необходимым повышение квалификации поваров в школьных столовых. 

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Теги:
Дети Школы
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