Итоги конкурса на лучший материал СМИ по теме НХП подвели в нижегородском парламенте Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Итоги XXIV конкурса на лучший материал СМИ по теме народных художественных промыслов (НХП) подвели в нижегородском парламенте. Об этом сообщает Заксобрание Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие было организовано региональным парламентом совместно с фондом развития народных художественных промыслов.

В церемонии награждения приняли участие председатель Заксобрания Евгений Люлин, президент фонда Николай Смирнов, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, представители средств массовой информации, руководители предприятий, общественных организаций.

Цель конкурса - привлечение широкой журналистской и культурной общественности к освещению темы в средствах массовой информации, а также информирование населения о принимаемых нормативных правовых актах по поддержке и развитию народных художественных промыслов Нижегородской области.

На конкурс были присланы десятки работ, к награждению представлено более 60 представителей средств массовой информации, художников, мастеров, педагогов и деятелей культуры региона.

В рамках мероприятия победителям и участникам конкурса были вручены благодарности и почетные дипломы председателя Заксобрания Нижегородской области. Торжественная церемония награждения сопровождалась выступлением народного хора ветеранов "Русская душа", трио воспитанников детского сада № 143 и исполнительницы народных песен Раисы Марковой.

"Следующий год станет юбилейным, 25-м в истории проведения конкурса. Такой интерес к теме развития художественных промыслов объясним, ведь нам есть, чем гордиться. В Нижегородской области сосредоточено две трети всех художественных промыслов страны. Поэтому нами проводится активная работа по правовой защите объектов культурного наследия, на территории которых эти промыслы есть. Производителям НХП предоставляются льготы, вводятся новые меры поддержки, проводятся подобные замечательные конкурсы, которые помогают нам продвигать позитивный имидж Нижегородской области и привлекать туристов", - отметил Евгений Люлин.

"Мы уже 24-й год проводим этот конкурс. Это показатель того, что тема очень востребована. В этом году конкурс прошел по двум направлениям – принимались работы из средств массовой информации и поощрялись деятели культуры. Кроме того, сегодня мы анонсировали старт в августе 2021 года международного форума по развитию мест традиционного бытования народных художественных промыслов, который будет ежегодно проходить в Нижнем Новгороде", - подчеркнул Николай Смирнов.