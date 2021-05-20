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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
По его словам, уже создана городская рабочая межведомственная комиссия по подготовке города к осеннее-зимнему периоду.
"Руководителям районов необходимо создать рабочие группы, штабы по контролю за подготовкой к зиме жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на их территории. Наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Поставить задачи по ремонту котельных, теплотрасс, проведению испытаний, прессовке и промывке систем отопления", - добавил мэр.
Юрий Шалабаев также заявил, что в ежедневном режиме ему необходимо докладывать о ходе работ.
В рамках подготовки к отопительному сезону будет проведена проверка готовности к отопительному сезону 10 052 многоквартирных домов, 491 образовательного учреждения, 29 объектов физической культуры и спорта и 49 учреждений культуры.
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