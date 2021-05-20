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Общество

Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку к новому отопительному сезону

02 июня 2021 14:51  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.

По его словам, уже создана городская рабочая межведомственная комиссия по подготовке города к осеннее-зимнему периоду.

"Руководителям районов необходимо создать рабочие группы, штабы по контролю за подготовкой к зиме жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на их территории. Наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Поставить задачи по ремонту котельных, теплотрасс, проведению испытаний, прессовке и промывке систем отопления", - добавил мэр.

Юрий Шалабаев также заявил, что в ежедневном режиме ему необходимо докладывать о ходе работ.

В рамках подготовки к отопительному сезону будет проведена проверка готовности к отопительному сезону 10 052 многоквартирных домов, 491 образовательного учреждения, 29 объектов физической культуры и спорта и 49 учреждений культуры.

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Теги:
Отопительный сезон Юрий Шалабаев
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