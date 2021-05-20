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Бизнес

ВТБ в Нижегородской области нарастил объем кредитования населения более чем на 20%

02 июня 2021 15:03  [216] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ в Нижегородской области нарастил объем кредитования населения более чем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за первый квартал 2021 года общий кредитный портфель подразделения составил 103,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 апреля превысил 142,3 млрд рублей (+8% за квартал). Объемы кредитования населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22%. Кредитный портфель корпоративных клиентов за квартал увеличился на 19%.

Наибольший прирост показателей достигнут в корпоративном сегменте. Корпоративный кредитный портфель регионального подразделения на 1 апреля составил 48,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%. Значительно вырос по итогам отчетного периода портфель кредитов крупных клиентов - плюс 58% до 24 млрд рублей. Портфель кредитов малого и среднего бизнеса на отчетную дату составил 24,7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения за первый квартал вырос на 13% до 37,6 млрд рублей. Из них наибольший объем – 26,3 млрд рублей - разместили в ВТБ клиенты среднего и малого бизнеса региона, рост портфеля в данном сегменте составил также 13%.

Розничный кредитный портфель на отчетную дату достиг 54,9 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 2,5%. Более половины его объема – 29,1 млрд рублей - приходится на ипотеку (плюс 1,5% к началу года). Портфель кредитов наличными вырос с начала года на 4% до 21,4 млрд рублей, портфель автокредитов – на 3,5% до 2,8 млрд рублей.
Всего за январь-март ВТБ предоставил жителям Нижегородской области 7,3 тысяч кредитов на общую сумму 7 млрд рублей, что на 19% больше показателя прошлого года по количеству и на 22% - по объем выдач.

Наибольший рост выдач по итогам квартала – 65% - зафиксирован по автокредитам. За три первых месяца года банк предоставил нижегородцам таких кредитов на сумму 600 млн рублей, из них практически весь объём (более 95%) был предоставлен на покупку новых автомобилей. Самыми популярными марками, приобретаемыми нижегородцами в кредит, являются LADA, HYUNDAI и KIA.

Высокую динамику продаж (+44% к аналогичному периоду прошлого года) также демонстрируют кредиты наличными: за отчетный период объем их выдач составил 3,5 млрд рублей. Ипотечных кредитов выдано за три первых месяца текущего года почти на 3 млрд рублей. В структуре ипотечных продаж 1,2 млрд рублей (40%) приходится на приобретение квартир на вторичном рынке, 1,1 млрд рублей (37%) - на рефинансирование и 650 млн рублей (22%) - на жилье в новостройках.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля превысил 104,7 млрд рублей (+7% к началу года). Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 75,8 млрд рублей, рост за квартал – 5,5%. Портфель инвестиционных продуктов увеличился на 9% до 29 млрд рублей.

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