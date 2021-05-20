Новый элемент-символ не планируется размещать на крыше Нижегородской ярмарки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "Нижегородская ярмарка" не планирует размещать новый элемент-символ на центральной башне Главного ярмарочного дома. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

"В настоящее время не планируется расположение какой-либо символики в данном месте", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, находившиеся там ранее буквы "Я" демонтировали с крыши Нижегородской ярмарки 4 февраля 2021 года. Они были признаны устаревшими.

Отметим, что в разное время центральную башню главного здания Нижегородской ярмарки украшали флюгеры, часы и логотип "Детского мира". Четыре заглавные буквы были установлены на крыше Главного ярмарочного дома в начале 90-х годов.

В феврале 2020 года руководство Ярмарки объявляло сбор мнений нижегородцев, какой опознавательный элемент они хотят там видеть. Свои варианты предложили только три нижегородца, два из них выступили за установку на крыше герба Нижнего Новгорода. Еще один предложил вернуть на крышу башни кованную решетку, как это было в старину.