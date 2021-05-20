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Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ при подготовке к 800-летию

02 июня 2021 15:38  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ по благоустройству при подготовке к 800-летию. Об этом он заявил по итогам проверки состояния фасадов зданий и прилегающих к ним территорий на Нижне-Волжской набережной.

"Мы регулярно проводим инспекционные обходы, в ходе которых особое внимание уделяем ремонту фасадов в историческом центре Нижнего Новгорода. Сейчас более 300 фасадов и крыш приводят в порядок Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и сами собственники зданий. Обход показал, что не все собственники соблюдают установленные сроки ремонта, некоторые к нему даже не приступили", - сказал мэр.

Он добавил, что уже поручил главе администрации Нижегородского района и руководителям управления административно-технической инспекции Нижнего Новгорода и городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры взять на личный контроль выполнение ремонтных работ, а также контролировать их качество.

В свою очередь начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьёв сообщил, что согласно кодексу об административных правонарушениях в отношении юридических лиц за ненадлежащее состояние зданий предусмотрены штрафные санкции от 50 до 70 тысяч рублей.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин отметил, что все поручения взяты в работу.

Напомним, что более 300 фасадов и 100 крыш отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию.

Отмечается, что 125 фасадов и 18 крыш находятся в зоне ответственности городской администрации, еще 184 фасада и 98 крыш – в ведении Фонда капитального ремонта.

Обновленные крыши и фасады получат 271 многоквартирный дом, 26 объектов индивидуального жилищного строительства, 14 нежилых зданий и 11 объектов ОКН.

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Теги:
Благоустройство Фасады Юрий Шалабаев
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