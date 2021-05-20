Расходы бюджета Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить на 1,6 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс проект поправок в бюджет на 2021 год в Законодательное собрание региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, в проекте поправок заложено 15 млн рублей на региональную субсидию для компаний и граждан, которые занимаются сохранением объектов культурного наследия на исторических территориях "Старый Нижний Новгород" и "Старое Канавино".

Глеб Никитин также рассказал, что порядка 38 млн рублей планируется выделить на приобретение учебников, пособий и электронных изданий для "Школы 800".

Губернатор отметил, что в юбилейном году в Нижнем Новгороде откроется крупнейший в России образовательный центр – "Школа 800". Обучение там будет проходить по индивидуальным образовательным программам и заниматься профессиональной подготовкой, включая робототехнику и программирование. “Будем поддерживать талантливых ребят”, – добавил Глеб Никитин.

Проект правок в региональный бюджет также предусматривает увеличение части расходов на здравоохранение. Так, около 600 млн рублей планируется направить на лекарства для льготников, почти 48 млн рублей – на приобретение современных электрокардиографов.

При принятии поправок Законодательным собранием Нижегородской области доходы бюджета на 2021 год будут увеличены более чем на 1 млрд рублей и составят 207 млрд рублей. Расходы же могут увеличиться на 1,6 млрд рублей (до 231,1 млрд рублей), отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что правительство области планирует дополнительно выделить 100 млн рублей на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства, участвующего в организации праздничных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Представители бизнеса смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей по ставке 1% годовых.