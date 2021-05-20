Нижегородцев приглашают присоединиться к форуму социально-предпринимательских проектов “Территория ритма” Общество

Со 2 по 5 сентября 2021 года в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный форум “Территория ритма” - для тех, кто хочет быть предпринимателем.

К участию приглашаются люди, имеющие идею создания социального бизнеса, а также те, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить жизнь и быть полезными стране. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд.

Международный инклюзивный форум “Территория ритма” пройдет на базе отдыха “Изумрудное” в Нижегородской области. На площадке форума соберется более 300 человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья от 18 лет и старше. Главным организатором форума выступает нижегородская региональная общественная организация инвалидов “Ковчег”.

На “Территории ритма” будет создана настоящая доступная среда, где каждый человек (в том числе люди с инвалидностью) будет чувствовать себя свободным и настроенным на командную работу. Участие в форуме бесплатное.

В течение четырех дней в режиме нон-стоп известные российские бизнесмены, медиатренеры, политики, наставники, мастера актерского и ораторского искусства будут делиться опытом, развивать у участников форума навыки предпринимательского мышления и создавать условия для его эффективного применения.

Организаторы форума действуют в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, который заострил внимание на необходимости отладить в регионах механизм распространения лучших практик поддержки социального предпринимательства.

“Форум сможет дать молодым людям со всей России больше, чем множество стандартных профориентационных мероприятий, а общество получит совершенно новый взгляд на молодых людей и их возможности. Он заставит глаза гореть. Более того, он откроет перспективу, даст инструменты, с помощью которых молодые люди без внутренних ограничений смогут двигаться дальше по дороге карьерного роста, предпринимательства и успеха”, - считает автор и организатор “Территория ритма” Роман Пономаренко.

Заявку на участие в форуме можно подать до 30 июля 2021 года на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф.

Отбор будет проходить на конкурсной основе. Главные критерии - целеустремленность претендента, активность, смелость, а также желание стать предпринимателем своей жизни.

Справка Международный инклюзивный форум социальных предпринимателей “Территория ритма” реализуется при поддержке правительства региона и под патронажем губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Форум пройдет при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области.

В 2017 году форум собрал 60 участников из 6 регионов России, в 2018-м – уже 110 человек, представлявших более 20 регионов России и зарубежья. Мероприятие было признано лучшим проектом на инвестиционном форуме в Сочи и вошло в шорт-лист Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития.

В 2019-м в “Территории ритма” участвовали 190 человек из более чем 40 регионов страны. Форум получил поддержку губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и стал одной из визитных карточек региона. В 2020-м проект вышел в режиме онлайн в Ставропольском крае, а в формате антикризисного Международного форума “Территория ритма” прошла на площадке мастерской управления “Сенеж”.