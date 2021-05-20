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Общество

Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики

02 июня 2021 19:27  [85] Общество

Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики, заявил глава города Юрий Шалабаев по итогам международного форума "Здоровые города. Здоровое питание детям", который прошел в Казани при участии представителей структур ООН и руководителей городов-участников пакта со всего мира.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в своем докладе в рамках круглого стола Юрий Шалабаев рассказал работе детских молочных раздатков, открытых в Нижнем Новгороде, подчеркнув, на сегодняшний день в городе открыто 44 раздатка во всех восьми районах города.

По действующим нормативным правовым актам родители или законные представители детей могут получить питание бесплатно – по заключению педиатра и социальных служб, а также за счет личных средств. Помимо бесплатного питания молочная кухня обеспечивает своей продукцией более 300 детских садов Нижнего Новгорода и 55 000 детей школьного возраста.

"Все кисломолочные продукты нашей "Молочной кухни" изготавливаются из натурального коровьего молока, под воздействием чистых культур молочнокислых бактерий, без использования красителей и консервантов, срок хранения продукции – 48 часов. Их пользу сложно переоценить, и они обязательно должны присутствовать в рационе детей, так как нужны для развития здорового организма ребенка", – отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, в структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят 3 молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 44 молочно-раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:
Миланский пакт является значимой инновационной городской стратегией в области питания в Европе и главным наследием Миланской выставки EXPO 2015. Он позволяет обмениваться опытом в сфере продовольственной политики с другими городами по всему миру. Пакт был подписан 15 октября 2015 года в Милане.
Международный форум "Здоровые города. Здоровое питание детям" стал первым Евразийским региональным форумом Миланского пакта. Он проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Одним из ключевых мероприятий форума стал круглый стол мэров.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дети Здоровье
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