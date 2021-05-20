"ЛУКОЙЛ" организовал праздники для детей Кстовского района ко дню защиты детей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" организовал праздники для детей Кстовского района ко дню защиты детей. Об этом сообщает компания.

Согласно информации, 1 и 2 июня в аквапарке "Атолл" при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" прошла благотворительная акция "Защитим детство". Мероприятие уже стало доброй традицией и проходит ежегодно в первые дни летних каникул. У ребят в этот день была насыщенная программа: купание в бассейне, катание с горок, обед в кафе и памятные подарки: всё, что нужно для активного летнего отдыха (мячи, ракетки, скакалки).

В этом году при поддержке компании и заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутата Заксобрания Нижегородской области Антона Гребеня аквапарк посетили 110 ребят из Кстовской коррекционной школы-интерната, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус" и центра внешкольной работы.

Еще один большой спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья" прошел 1 июня в поселке Ждановский Кстовского района. "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" традиционно поддерживает эти соревнования. Участие в веселых эстафетах приняли самые активные семьи. Победители и призеры, а также все участники праздника получили подарки от компании - спортивный инвентарь для активного отдыха.

Воспитанники детского сада № 30 города Кстово 2 июня в подарок от компании "ЛУКОЙЛ" получили замечательную спортивную площадку с полосой препятствий, а также мини-футбольное поле. Строительство спортивной площадки в детском саду является продолжением благотворительной программы поддержки данного учреждения. Ранее был произведен ремонт кровли, строительство колясочных, закупка оборудования и мебели в группы.

"День защиты детей мы всегда ждем с особым чувством и с удовольствием дарим такие праздники ребятам. Ведь нет ничего важнее детских улыбок, а их мы вчера и сегодня видели так много", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень.