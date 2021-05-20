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Бизнес

"Теплоэнерго", "Нижегородский водоканал" и "Университет Иннополис" заключили соглашение о сотрудничестве

03 июня 2021 09:47  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал" и "Университет Иннополис" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Согласно информации, генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков и проректор, начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности автономной некоммерческой организации "Университет Иннополис" Искандер Бариев подписали соглашение о сотрудничестве.

Помимо совместных научно-исследовательских проектов по созданию сервисов видеоаналитики и предиктивных систем на производстве с применением искусственного интеллекта, трёхсторонее соглашение предполагает сотрудничество в методической и образовательной деятельности при подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации.

Как сообщил после подписания документа генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, предприятие видит в сотрудничестве со специализированным федеральным IT-вузом новые возможности и перспективы для развития и совершенствования как производственных процессов и новых разработок, так и кадровых ресурсов.

"Мы заинтересованы в повышении собственной эффективности во всех направлениях деятельности - производственной, организационной, технической и постоянно совершенствуем свою техническую базу. Уже дважды Теплоэнерго проводило в Нижнем Новгороде хакатон, и могу сказать, что самые интересные и актуальные IT-идеи уже реализуются на предприятии. А благодаря сотрудничеству с университетом Иннополис и его колоссальными возможностями мы сможем шагнуть в области цифровизации далеко вперед", - отметил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков заявил, что трехстороннее соглашение придаст серьезный импульс внедрению IT-технологий в коммунальной сфере Нижнего Новгорода и позволит вывести ее на новый уровень.

"Нижегородский водоканал следует стратегии развития, которая подразумевает новые подходы в части совершенствования как производственных технологий, так и взаимодействия с абонентами. На предприятии уже внедрен ряд IT-проектов, таких как "Мобильный инспектор", "Претензионно-исковая работа", "Личный кабинет абонента" и "Управление производственными ресурсами", помогающих оптимизировать и во многом автоматизировать рабочие процессы. Серьезный международный опыт университета Иннополис в таких направлениях, как искусственный интеллект и робототехника, а также опыт реализации проектов в смежных с нашей областях позволит разработать и запустить в работу оптимальные для нас решения", - сказал Павел Марков.

Проректор университета Иннополис Искандер Бариев высоко оценил подписанный трехсторонний документ, подчеркнув, что для вуза крайне важно сотрудничество с компаниями, заинтересованными в развитии информационных технологий.

"Специалисты нашего института искусственного интеллекта более шести лет работают над созданием платформ на основе нейронных сетей, повышающих эффективность технологических и бизнес-процессов, а также над сервисами по геомеханическому моделированию и внутритрубной диагностике, алгоритмами для распознавания объектов по данным космических снимков для лесного и сельского хозяйства. На базе института создаются сервисы автоматической диагностики патологий по медицинским изображениям, которые уже пилотируются в организациях Москвы и Республики Татарстан. Я уверен, что наши компетенции и накопленный опыт в подобных проектах будут полезными в рамках этого сотрудничества и откроют для всех его сторон новые перспективные направления для развития", - рассказал Искандер Бариев.

В целом, стороны соглашения выразили заинтересованность и готовность к плодотворной совместной работе и детально обсудили реализацию первых проектов.

В трехсторонней встрече в Иннополисе также участвовали студенты-победителихакатона АО "Теплоэнерго" 2021 года, которых было решено привлечь к работе над проектами в рамках подписанного соглашения.

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Теги:
Водоканал Теплоэнерго
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