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Бизнес

"Ростелеком" и "Яндекс" представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

03 июня 2021 10:11  [136] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" и "Яндекс" представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и "Яндекс", ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.

Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов "Ростелекома" для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.

"В рамках новой стратегии "Ростелеком" делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. "Яндекс", бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов.
Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все — и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг", — сказал первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году — за три года к ней подключились почти 10 тысяч компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.

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Теги:
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