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Политика

"Возможность проголосовать электронно - хорошее дополнение к привычному голосованию", - Артем Кавинов

03 июня 2021 12:05  [110] Политика
Артем Кавинов

Артем Кавинов

Фото: НРО партии

"Возможность проголосовать электронно - хорошее дополнение к привычному голосованию", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, комментируя итоги праймериз.

"Накануне выборов партии определяются с кандидатами, которые будут принимать участие в предвыборной компании. "Единая Россия" уже традиционно предлагает вместе выбрать кандидата от партии на предварительном голосовании. Это возможность для каждого избирателя высказать свое мнение по кандидатам. Это правильная открытая процедура", - сказал Артем Кавинов.

Большинство голосов по 133-у федеральному депутатскому округу набрал действующий депутат Госдумы Артем Кавинов.

"Хочу поблагодарить нижегородцев, которые поддержали команду губернатора в регионе, и вдвойне сормовичей и наших "северян" за оценку нашей с вами совместной работы", - сказал он.

Также он отметил, что возможность проголосовать электронно - хорошее дополнение к привычному голосованию "на листочке".

"Думаю, что портал Госуслуг через два-три года превратится в общероссийскую электронную платформу, где, не выходя из дома, у любого из нас будет возможность закрыть большинство "заявительных обращений". Практически на каждой встрече были вопросы вокруг этого ресурса, а встреч за последние три недели было 55 на всех 16 территориях нашего большого 133-го округа", - заметил Артем Кавинов.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая. В Нижегородской области жители выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона в сентябре этого года.

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Теги:
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