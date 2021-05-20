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Общество

"Конкурс школьных музеев призван помочь в работе по патриотическому воспитанию учащихся", - Евгений Люлин

03 июня 2021 12:53  [130] Общество

Фото: ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин наградил победителей и участников смотра-конкурса школьных музеев "Хранители воинской доблести".

Согласно информации, 2 июня в парламенте состоялась торжественная церемония подведения итогов смотра-конкурса школьных музеев военно-патриотической тематики "Хранители воинской доблести".

Цель конкурса - повышение роли музеев общеобразовательных организаций в формировании у подрастающего поколения высокой общей культуры, воспитания патриотизма и гражданственности учащихся.

"Во многих школах нашего региона существуют музеи, в которых собраны свидетельства о жизни и подвиге героев Великой Отечественной войны. Некоторые музеи существуют много десятилетий, в них собраны и сохраняются уникальные экспонаты. Очень важно, чтобы о существовании этих музеев знали не только ученики конкретной школы, но и другие ребята, и взрослые. Поэтому появилась идея проведения конкурса школьных музеев, который должен помочь в работе по патриотическому воспитанию учащихся.
Конкурс проводился впервые. Приятно, что школы с энтузиазмом включились в работу – сняли видеоролики о музеях, подошли к делу творчески. Поступили ролики даже из двух детских садов! Для меня это стало приятным сюрпризом. Мы планируем проводить такой конкурс регулярно и привлекать к участию в нем детей различных возрастов, начиная с самых маленьких", - отметил Евгений Люлин.

География участников конкурса охватила всю Нижегородскую область – были представлены работы из Нижнего Новгорода, Починок, Шахуньи, Навашина, Сарова, Дзержинска.

Спикер регионального парламента наградил почетными дипломами председателя Заксобрания Нижегородской области победителей и участников конкурса.

По окончании мероприятия его участники возложили цветы к памятнику труженикам тыла в Великой Отечественной войне и посетили экспозицию военной техники в нижегородском Кремле.

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Теги:
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