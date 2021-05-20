Конно-спортивную школу планируется построить в Автозаводском районе. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области.
С такой инициативой выступил конно-спортивный клуб "Аллюр".
Проект был поддержан советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области осенью 2020 года.
Речь идет о строительстве открытого конно-спортивного комплекса без трибун, хранилища кормов и стоянки коневозок на двух участках на ул. Зеленхозовская.
Для начала строительства необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода.
Комиссия рассмотрела заявку, но приняла решение отложить вынесение вердикта до получения дополнительной информации от администрации города и министерства имущественных и земельных отношений региона в части обоснования инвестором заявленных целей. Заявка будет рассмотрена повторно.
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