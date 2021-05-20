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Общество

Конно-спортивную школу планируется построить в Автозаводском районе

03 июня 2021 13:15  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конно-спортивную школу планируется построить в Автозаводском районе. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области.

С такой инициативой выступил конно-спортивный клуб "Аллюр". 

Проект был поддержан советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области осенью 2020 года.

Речь идет о строительстве открытого конно-спортивного комплекса без трибун, хранилища кормов и стоянки коневозок на двух участках на ул. Зеленхозовская.

Для начала строительства необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода.

Комиссия рассмотрела заявку, но приняла решение отложить вынесение вердикта до получения дополнительной информации от администрации города и министерства имущественных и земельных отношений региона в части обоснования инвестором заявленных целей. Заявка будет рассмотрена повторно.

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Теги:
Автозаводский район Конный спорт Строительство
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