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Политика

"Партия Возрождения России" выдвинула 25 кандидатов для участия в выборах депутатов ЗС НО

02 июня 2021 16:00  [208] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Партия Возрождения России" выдвинула 25 кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).

Об этом на пресс-конференции, состоявшейся 2 июня, сообщил председатель президиума центрального совета партии Игорь Ашурбейли.

По его словам, партия "Партии Возрождения России" к началу объявления избирательной кампании в Законодательное собрание Нижегородской области в этом году формирует список своих кандидатов, с которым она пойдет на выборы. Среди кандидатов от партии есть и предприниматели, и учителя, и студенты и общественники.

Он заметил, что в списке будет 50 человек, сколько и мест в парламенте. Сейчас еще можно на сайте партии заполнить анкету и тем самым подать свою заявку в кандидаты от ПВР любому желающему (на сайте есть рубрика "Иди в депутаты от ПВР" https://p-v-ros.ru/deputat/ ), если он житель региона и обладает политическим и общественным опытом, имеет представление о законотворческой работе.

В дальнейшем партия будет проводить рейтинговое голосование и выбирать лучших, чтобы достойно представить на выборах свою позицию и быть конкурентоспособным. Время еще есть, ПВР ждет своих кандидатов. До назначения выборов осталось не более 10-15 дней. Предположительно, в середине июня партия определит первую тройку - кандидатов, которые возглавят НРО партии.

"Список кандидатов в региональный парламент будет истинно народным, там будут только жители Нижегородской области и только те, кого выдвинут нижегородцы", - сказал Игорь Ашурбейли.

"Мы не будем их назнaчать из Москвы, онибудет результатом волеизъявления жителей Нижегородской области", - сказал председатель партии.

Игорь Ашурбейли добавил, что в партии используются электронные технологии формирования сторонников, задача к 15 июня собрать не менее 15 тысяч сторонников партии.

Говоря о проблемах, которые партия намерена решать в региональном парламенте, председатель подчеркнул, что это прежде всего социальная сфера: пенсионеры, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями.

Напомним, что в Нижегородской области уже открыты девять приемных "Партии Возрождения России", в том числе в Арзамасе и Нижнем Новгороде.

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Теги:
Выборы Законодательное собрание партии
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