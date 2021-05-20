Банк "Открытие" и дочерняя структура АФК "Система" договорились о сотрудничестве в концессионных проектах Бизнес

Банк "Открытие" и дочерняя структура АФК "Система" договорились о сотрудничестве в региональных концессионных проектах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума банк заключил соглашение о сотрудничестве с ООО "Системные концессии" (АФК "Система") по реализации инвестиционных проектов в регионах на принципах концессии.

Документ подписали старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова и председатель совета директоров ООО "Системные концессии" Олег Мамаев.

Целью соглашения является построение и укрепление сотрудничества сторон в реализации региональных проектов государственно-частного партнерства и развитие социальной и производственной инфраструктуры.

Запланировано сотрудничество сразу в нескольких социально значимых отраслях: инфраструктура детского отдыха и здравоохранение. Это позволит ускорить запуск важных для регионов проектов и создать качественную инфраструктуру на оптимальных условиях.

Срок действия соглашения – 3 года.