Нижегородцы смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 10 июня Общество

Фото: фото предоставлено Алексеем Киселевым

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 10 июня 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал старший научный сотрудник Нижегородского планетария Алексей Киселев.

Наблюдать затмение в нашем городе можно будет при ясном небе с 13:31 до 15:36. Максимальной фазы явление достигнет в 14:35.

"Максимальная фаза - самый интересный момент наблюдения. В этот момент закроется 29% от углового диаметра Солнца. Это примерно половинка радиуса", - отметил Алексей Киселев.

Он обратил внимание нижегородцев, что смотреть на Солнце в телескопы и бинокли опасно. Также запрещено фотографировать Солнце фотоаппаратами без специальных фильтров.

Однако, специалист назвал два способа, как можно увидеть затмение без особой техники.

"Смотреть через стеклышко, закопченное спичкой. Старые рентгеновские снимки тоже подойдут как фильтры", - сказал он.

Напомним, 26 мая произошло полное затмение Луны.