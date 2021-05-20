Более 6,6 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 6,6 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Согласно информации, в этом году из-за ковидных ограничений обязательный экзамен будет проходить в два дня - 3 и 4 июня.

В первый день ЕГЭ по русскому языку напишут 3 781, а во второй – 2 831 школьник. В городе подготовили 35 пунктов сдачи экзамена, все они оборудованы по единому стандарту.

"Для выпускников наступила ответственная пора, которая завершается поступлением в высшие учебные заведения. Я уверен, что все ребята пройдут этот этап успешно и без проблем. Желаю всем удачи”, - сказал глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В департаменте напомнили, что основной этап сдачи ЕГЭ, стартовавший 31 мая, продлится до 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля. Уже прошли экзамены по химии, географии и литературе.

Напомним, что два нижегородских выпускника были удалены с этих экзаменов за использование шпаргалок.