Банк "Открытие" и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру Бизнес

В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Документ подписали заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Компании планируют разрабатывать решения на базе технологий и сервисов Mail.ru Group, включая облачную платформу Mail.ru Сloud Solutions, технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать МСП-сектору развиваться и переводить бизнес в цифровую среду.

"В группе "Открытие" обслуживаются более 530 тысяч предпринимателей, ориентированных на дистанционное обслуживание и использование цифровых каналов. Мы также помогаем компаниям МСП в цифровизации их бизнеса и считаем это одним из приоритетов своей деятельности. Для этого банк создал бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором мы предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Третий год подряд для участников мы проводим исследование "Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса", демонстрирующее основные точки роста для их бизнеса. Совместно с лидерами IT-индустрии банк также проводит бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса" о том, как успешно перейти в цифру, автоматизировать свой бизнес и продвигать свой бизнес в интернете. Уверена, что в партнерстве с Mail.ru Group мы сможем сделать еще больше", – прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие".

Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.

"Сегодня более 3 млн предпринимателей развивают свое дело на наших ресурсах – в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Понимая задачи и потребности малого бизнеса, совместно с партнерами мы создаем простые инструменты, которые помогают компаниям расти и развиваться даже в нестабильное время. Уверены, что вместе с профессиональной командой банка "Открытие" мы поможем бизнесу получить реальную поддержку и практически полезную помощь, с которой предприниматели смогут получить качественно новые для себя результаты", – комментирует Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B коммерция и операционное управление.

Для реализации положений меморандума компании создадут совместную рабочую группу. Срок действия документа не ограничен.