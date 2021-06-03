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Бизнес

"МегаФон" поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

03 июня 2021 15:20  [140] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" поделится с катарским оператором связи Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, эти компании в ходе Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. "МегаФон" поделится с компанией экспертизой в области обеспечения крупных спортивных мероприятий телекоммуникационными и ИКТ-сервисами.

Подписи под документом поставили генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян и генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, где сейчас ведётся интенсивная подготовка к турниру. На территории страны готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.
В рамках подписанного меморандума МегаФон предоставит Ooredoo экспертную помощь по подготовке технологической инфраструктуры на крупных спортивных мероприятиях.

В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых – стадионы. Кроме того, МегаФон имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.

Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.

"За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Помимо опыта работы на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Казани и других мероприятиях, мы смогли на высочайшем уровне подготовить технологическую инфраструктуру на всех объектах Чемпионата мира по футболу в 2018 году, порадовав гостей качественной связью и интернетом на максимальной скорости. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что "МегаФон" снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете", – отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

"Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем", – подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

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Теги:
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