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Бизнес

Группа Синара и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве

03 июня 2021 15:36  [180] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа Синара и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и Группой Синара. Подписи под документом поставили президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Соглашением предусмотрено сотрудничество в различных направлениях, в числе которых финансирование текущей и инвестиционной деятельности, предоставление гарантий и аккредитивов, реализация конверсионных сделок и др. Одним из приоритетных пунктов является совместное развитие туристско-рекреационного кластера "Архыз". Подписание соглашения о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории всесезонного курорта "Архыз" состоялось в декабре, в нем приняли участие первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор Курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.

"Банк "Открытие" продолжает развивать плодотворное сотрудничество с крупнейшим межотраслевым холдингом — Группой Синара. Мы рады объединить усилия с активным и профессиональным игроком в сфере туризма, железнодорожного машиностроения и девелопмента. Уверен, что такое партнерство обеспечит успех в совместных проектах", — сказал Михаил Задорнов.

"Группа Синара реализует проект в Архызе с 2006 года. Сегодня это курорт международного уровня, один из самых востребованных в России: в сезоне 2020-2021 его посетили больше 500 000 человек. Очевидно, что потенциал курорта не исчерпан: здесь появится новая горнолыжная, коммерческая инфраструктура, будут возведены дополнительные места для размещения туристов. Уверен, что сегодняшнее соглашение откроет возможности как для развития курорта "Архыз", так и для реализации других крупных инфраструктурных проектов Группы Синара", — отметил Дмитрий Пумпянский.

Соглашение о сотрудничестве вступило в силу с момента подписания и действует в течение трех лет.

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