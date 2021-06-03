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Бизнес

"Ростелеком" и "Росгеология" будут вместе развивать цифровую экономику

03 июня 2021 15:50  [148] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" и "Росгеология" будут вместе развивать цифровую экономику. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума российский многопрофильный геологический холдинг "Росгеология" и крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" подписали соглашение о долговременном сотрудничестве в целях развития цифровой экономики РФ.

Подписи на документе поставили генеральный директор "Росгеология" Сергей Горьков и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Соглашение определяет широкий спектр направлений сотрудничества, включающий проведение единой политики в целях развития цифровой экономики Российской Федерации, внедрение сквозных цифровых технологий в операционной деятельности сторон, организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций, а также подготовку и публикацию научных, информационных и иных изданий и др.

"Наша компания сегодня активно изменяет свой технологический ландшафт: строится единое сетевое пространство, позволяющее дотянуть технологические сервисы до полевых партий, работающих на самых удаленных территориях, автоматизируется весь стек бизнес-процессов холдинга, внедряются системы объективного контроля производственных функций. Все изменения направлены на повышение операционной эффективности геологоразведочных работ. При этом мы четко держим курс на внедрение отечественных технологических решений. Стратегическим партнером проводимой цифровой трансформации выступает "Ростелеком", чья экспертиза и технологические возможности позволяют нам решать самые сложные задачи, включая главную цель – создание полнофункциональной отечественной цифровой платформы обработки геологических данных", – отметил генеральный директор "Росгео" Сергей Горьков.

"Ростелеком" обладает значительными ресурсами, опытом и новейшими разработками для реализации проектов по внедрению элементов цифровой экономики. Мы готовы предоставить готовые цифровые инструменты и решения, в связанные, в первую очередь, с внедрением современных технологий сбора, хранения и обработки данных, которые помогут быстрее включиться в единую систему цифровой экономики", — сказал президент компании Михаил Осеевский.

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Теги:
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