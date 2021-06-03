Банк "Открытие" и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Банк "Открытие" и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума компании заключили соглашение о сотрудничестве в финансировании проектов в области атомной энергетики.

Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Соглашение предоставляет возможность госкорпорации воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Среди них: проектное финансирование, организация публичных заимствований, факторинговое и лизинговое финансирование, а также другие услуги.

"Госкорпорация "Росатом" – стратегический партнер "Открытия", и наше сотрудничество укрепляется с каждым годом. Мы продолжим участие в финансировании проектов госкорпорации, отдельно отмечу поддержку крупнейшей ядерной стройки мира – сооружение АЭС "Аккую" в Турции", – прокомментировал Михаил Задорнов.

"Мы сосредоточим наше сотрудничество с банком "Открытие" на развитии инструментов устойчивого ("зеленого") финансирования. Речь идет о проектах строительства АЭС, которые вносят свой вклад в решение климатической программы, а также проекте программы развития ядерной медицины и технологий, проекте создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности, программы "Цифровизация" и других проектах, связанных с нашей деятельностью, поддерживающей цели устойчивого развития", – отметил Алексей Лихачев.