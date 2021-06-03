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Бизнес

РЖД и "Ростелеком" будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций

03 июня 2021 16:33  [177] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

РЖД и "Ростелеком" будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках Петербургского международного экономического форума РЖД и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве в развитии квантовых коммуникаций. Подписи под документом поставили генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Стороны намерены взаимодействовать в реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации", утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Компании планируют содействовать продвижению российских технологий и решений в высокотехнологичных областях "Квантовые коммуникации" и "Мобильные сети связи пятого поколения". В рамках сотрудничества могут реализовываться совместные пилотные проекты цифровых сервисов и услуг. Стороны рассмотрят перспективы использования потенциала и инфраструктуры центров обработки данных "Ростелекома", в том числе для внешних заказчиков.

Объединение усилий будет способствовать развитию российского рынка квантовых коммуникаций и внедрению этих технологий в сферах государственных, финансовых, медицинских, транспортных и других услуг, а также на объектах критической информационной инфраструктуры.

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Теги:
РЖД Ростелеком
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