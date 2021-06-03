Международный форум им. Сахарова "Мир через полвека" объединит лучших футурологов мира на нижегородском стенде ПМЭФ-2021 Общество

Международный форум им. Сахарова "Мир через полвека" объединит лучших футурологов мира на нижегородском стенде ПМЭФ-2021, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Международный научный футурологический форум пройдет в онлайн-формате на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) 4 июня, его главный организатор – правительство Нижегородской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, в этом году мы празднуем 800-летие Нижнего Новгороде и 100-летие Андрея Сахарова. Наша задача на форуме собрать на одной площадке лучших футурологов мира, которые расскажут об образе будущего через полвека, важнейших областях научных и технологических прорывов, перспективах внедрения самых передовых технологических решений.

Форум станет экспертной научной дискуссионной площадкой, посвященной вопросам будущего человечества, где пройдет обсуждение основных трендов развития технологий на горизонте 50-100 лет, а также их влияние на изменение социального и экономического уклада планеты.

Среди спикеров – один из самых известных мировых футурологов Герд Леонгард; президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев; председатель по исследованиям будущего ЮНЕСКО, профессор Сохаил Инаятулла; главный научный директор SENS Research Foundation Обри ди Грей; эксперт по будущему профессий, исследователь Грэм Кодрингтон; изобретатель, автор и телеведущий Марк Пеше; профессор Сколтех и МИСиС, заведующий лабораторией ГЕОХИ РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН Артем Оганов; один из ведущих мировых футурологов в сфере ритейла Даг Стивенс; независимый эксперт по инновациям в ритейле Борис Агатов; активист, предприниматель и бывший президент Института сингулярности Майкл Вассар.

Трансляция форума будет проходить на официальном сайте sakharov-forum.online, на стенде Нижегородской области ПМЭФ - 2021.

Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий. Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.