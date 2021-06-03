Прямой автобус до Ново-Автозаводского кладбища отменен Общество

Прямой автобус до Ново-Автозаводского кладбища отменен в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

В настоящее время добраться до кладбища можно на общественном транспорте: автобусах А-232, А-31 и маршрутках Т-301 и Т-74 или на личном автомобиле, а также такси.

При этом действующие маршруты не довозят нижегородцев до самого кладбища, так как оно находится в отдалении от трассы.

В этой связи жители Нижнего Новгорода пожаловались на отсутствие автобуса, который по выходным и праздникам курсировал от остановки "Гнилицы" до кладбища.

В минтрансе в свою очередь отметили, что ранее по маршруту курсировал автобус, только не социальный, а коммерческий, который организовывала администрация Нижнего Новгорода. На маршруте находилось 1−2 автобуса большой вместимости, обслуживаемые НПАТ, однако в них не действовали социальные льготы.

Причину отмены маршрута в министерстве не назвали.

"Учитывая социальную востребованность маршрута, в настоящее время министерство рассматривает возможность открытия регулярного маршрута до кладбища на праздники и выходные", — заявил собеседник ИА в минтранспорта.