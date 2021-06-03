Более 17 тысяч пользователей зарегистрировались в личном кабинете "Теплоэнерго" Общество

Фото: пресс-служба компании

17 611 пользователей зарегистрировались в личном кабинете АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новый личный кабинет обладает расширенным функционалом и максимально понятным и удобным интерфейсом. Для пользователей доступна оплата услуг предприятия в режиме онлайн, заказ электронной квитанции с отправкой ее на указанную потребителем электронную почту, получение подробной информации в блоке часто задаваемых вопросов.

Также новый личный кабинет обладает расширенным классификатором обращений, благодаря чему обращения пользователей более оперативно поступают в ответственные подразделения, и значит, вопросы решаются быстрее.

Как и прежде, в личном кабинете можно передать показания приборов учета, получить информацию о состоянии лицевого счёта, об истории начислений и платежей.

Пошаговую видеоинструкцию о регистрации в личном кабинете можно посмотреть на сайте компании.



Напомним, АО "Теплоэнерго" – крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде – обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. В зоне ответственности предприятия – обеспечение теплоснабжения 5700 многоквартирных жилых домов.