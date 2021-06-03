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Бизнес

"Ростелеком" подвел итоги конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее"

04 июня 2021 11:10  [142] Бизнес

ПАО "Ростелеком" подвел итоги регионального конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в этом году конкурс для региональных журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился десятый раз в партнерстве с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группой "Интерфакс".

Победителями и призерами признаны
в номинации "Печатная пресса":

  1. Валерий Браун (Нижегородская область, деловой журнал National Business, работа Как открывали глаза компьютерам),
  2. Ольга Туманская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Счастье из будущего),
  3. Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал "Татарстан", работа Беспилотник вызывали?);

в номинации "Радио и ТВ":

  1. Ирина Локтева (Республика Татарстан, Телепрограмма "Мастера", выпуск "Виртуальная и дополненная реальность",
  2. Дарья Паскарюк (Чувашская Республика, ГТРК "Чувашия", сюжет Кулинарная 3D-лаборатория),
  3. Эдуард Истомин (Ульяновская область, ГТРК "Волга", сюжет В Ульяновске запустят серийное производство умных домофонов);

в номинации "Интернет-СМИ":

  1. Станислав Шахов (Республика Башкортостан, агентство "Башинформ", работа Хочешь, я и тебя сосчитаю?),
  2. Диляра Галеева (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", работа Барьеры от ФСБ и нелегальный импорт: почему в России так мало разработчиков игр на приставки),
  3. Мария Шилова (Удмуртская Республика, сетевое издание IZHLIFE, работа Ижевский школьник создал умный браслет для больных эпилепсией);

в номинации "Социальные медиа":

  1. Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", От цифровой России к цифровой Земле: интервью с сооснователем Arcona Ильёй Коргузаловым),
  2. Александр Харитонов (Саратовская область, некоммерческий проект "НастройСам", Мошенники в Инстаграм — что делать и куда жаловаться?!),
  3. Анна Матвеева (Республика Марий Эл, Instagram, В путешествие с одним телефоном на инвалидной коляске? Легко!).

Из 482 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 9,17 из 10 — заслужила работа Валерия Брауна.

"В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" я принимаю участие не первый год. Не скрою, мне приятно, что жюри конкурса в этом году отметило мою статью "Как открывали глаза компьютерам". Я писал ее с особым удовольствием, поскольку это статья не только про технологии, но и про очень увлеченных и креативных людей. Все они мои земляки, нижегородцы. Все окончили радиофизический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского. Они разработали важнейшие для человечества технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Их разработки использованы более чем в 4 миллиардах устройств по всему миру. Для написания материала нужно было взять интервью у шестерых респондентов, один из которых живет и работает в США, другой — в Китае, еще один — в Сингапуре. Несколько лет назад провести онлайн-интервью не представлялось возможным. Сейчас же попросту мы пообщались несколько часов во время видеоконференции. Поэтому я хочу поблагодарить всех причастных к созданию нашего цифрового настоящего", - сказал главный редактор журнала National Business Валерий Браун.

"Дружескими встречами по всему Поволжью традиционно завершается региональный этап ежегодного конкурса "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее". Мы говорим слова искренней благодарности каждому за интерес к новым технологиям и умение писать просто и доступно о сложном, ориентируясь на людей. В этом году в проекте приняло рекордное количество участников из ПФО — 243! Надеюсь в следующем году с компанией вместе в цифровое будущее отправятся еще больше журналистов и блогеров", - отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" — 184 работы.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в начале июня. Победители конкурса отправятся на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.

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