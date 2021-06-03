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Политика

Политологи заявили, что молодёжь начинает верить в систему праймериз

04 июня 2021 12:21  [111] Политика
Политологи заявили, что молодёжь начинает верить в систему праймериз

Политологи заявили, что молодёжь начинает верить в систему праймериз

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Политолог Александр Суханов, комментируя итоги и сам процесс предварительного голосования "Единой России", отметил, что процедура дает активным людям возможность реализовать свой потенциал и помогает обновить депутатский корпус с учетом мнения избирателей.

"Предварительное голосование важно для "Единой России", во-первых, тем, что позволяет определить степень лояльности к ней электората в данном округе, выявить проблемы, которые имеются в отношениях избирателя и партии, и понять, как относится население к представлявшим "Единую Россию" депутатам текущего созыва. Во-вторых, праймериз помогают обновлять депутатский корпус с учетом мнения избирателей», - сказал политолог.

"Мы знаем, что в других партиях фигуры кандидатов определяются по другим принципам. Нередко в списки попадают представители "денежных мешков", выделяющих партии определенные средства, чтобы их человек оказался в законодательном органе и защищал там их бизнес-интересы. Когда списки формируются в тиши кабинетов, избиратели вынуждены голосовать за лидера партии, но не знают, кто будет представлять эту партию в органе власти", - отметил Александр Суханов.

По его мнению, праймериз это наиболее открытый путь попадания в когорту претендентов на участие в официальных выборах.

"Как молодому человеку, пусть даже и занимающемуся общественной деятельностью, попасть в списки партии на выборы? Для этого необходимо пройти довольно долгий путь: подать заявление о вступлении в партии, стать ее членом, добиться определенной известности внутри партии… В результате социальные лифты работают достаточно медленно, а системные оппозиционные партии существенно постарели. Их лидеры остаются на своих постах несменяемо уже в течение тридцати лет, но при этом не хотят брать на себя ответственность за положение в стране, полностью перекладывая ее на правящую партию. Мне кажется, что это не совсем адекватный подход. Вы тридцать лет заседаете в парламенте, поэтому не можете говорить, что не несете ответственности за положение дел. Может быть, именно поэтому большинство наших сограждан не доверяет этим партиям, не стремится становиться их членами и представлять эти партии в органах власти", - считает эксперт.

В то же время "Единая Россия" дает активным людям возможность реализовать свой потенциал, считает Александр Суханов. "Поэтому не удивляет, что на праймериз больше пятидесяти процентов это молодые люди до 35 лет, причем это не члены партии. Если результаты праймериз будут учтены, депутатский корпус "Единой России» может существенным образом измениться, что дает надежду на более быстрое улучшение ситуации в стране и бо́льшую эффективность принимаемых законов", - сказал политолог.

По его словам, молодежь начинает верить в систему праймериз. "В этой процедуре сегодня участвует множество волонтеров и представителей общественных движений, которые решают конкретные задачи, например, связанные с очисткой рек и их берегов, с решением проблем больных детей и людей с ограниченными возможностями. Сегодня молодые люди уже не думают, что все вопросы должен решать президент, они хотят действовать сами – и действуют, и именно для этого участвуют в праймериз и стремятся попасть в законодательные органы", - резюмировал Александр Суханов.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая. В Нижегородской области жители выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания
региона в сентябре этого года. В регионе процедура голосования состоялась полностью в электронном формате, в ней приняли участие более 125 тысяч человек. Явка избирателей по стране составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только нa участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч кандидатов. 52% претендентов – беспартийные. Примерно треть кандидатов - волонтеры и общественники.

Кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

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Теги:
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