Правительство Нижегородской области и "Транснефть" расширят совместную работу в регионе Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области и "Транснефть" расширят совместную работу в регионе. Об этом сообщили в кабинете министров региона.

Согласно информации, 4 июня в рамках ПМЭФ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве.

"Мы подтверждаем взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Это включает в себя строительство новых объектов на территории региона, расширение сотрудничества с нижегородскими предприятиями и научными организациями, реализацию социальных проектов. Уверен, что расширение взаимодействия между Нижегородской области и ПАО "Транснефть" поможет развитию и региона, и компании", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Нижегородская область - важный для компании регион, с которым у нас давние дружеские отношения. Подписание соглашения позволит дать новый стимул развитию совместных проектов в самых разных сферах", - сказал президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Конкретные мероприятия и сроки их реализации в рамках соглашения планируется обозначить в дальнейшем в отдельных документах.

Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 5 июня. Ежегодно в его работе принимают участие: президент РФ, руководители федеральных ведомств и российских регионов, главы дипломатических миссий. Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.