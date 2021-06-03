Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 07 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 июня 2021 15:33  [74] Развитие региональной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 15:24  [82] "Спартакиада сближает депутатов разного уровня со всех уголков Нижегородской области", - Евгений Люлин
04 июня 2021 15:00  [100] Более 200 случаев самовольного подключения к газу выявлено в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 14:58  [109] Хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в Нижнем Новгороде в июне
04 июня 2021 14:15  [192] Четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 14:11  [195] Правительство Нижегородской области предложило увеличить количество съездов с трассы М-12 на региональные дороги
04 июня 2021 13:57  [338] Организация дорожного движения изменена на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 13:50  [173] Остановку для транспорта "Дворец спорта" в Нижнем Новгороде перенесут
04 июня 2021 13:37  [123] Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Тоншаевский район
04 июня 2021 13:21  [189] Нижегородский лицей №38 вошел в ТОП-30 лучших школ технического профиля России
Общество

Предупреждение о вероятности возникновения ЧС объявлено в Нижегородской области

04 июня 2021 13:05  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение о вероятности возникновения ЧС объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 5 по 9 июня в южной части региона ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Между тем, напомним, что в регионе к выходным ожидается потепление. В субботу прогнозируется ясное небо, а воздух прогреется до +25. К сожалению, в воскресенье 6 июня, ожидается кратковременные дожди, но при теплой погоде – на улице будет +24°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph