Предупреждение о вероятности возникновения ЧС объявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение о вероятности возникновения ЧС объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 5 по 9 июня в южной части региона ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Между тем, напомним, что в регионе к выходным ожидается потепление. В субботу прогнозируется ясное небо, а воздух прогреется до +25. К сожалению, в воскресенье 6 июня, ожидается кратковременные дожди, но при теплой погоде – на улице будет +24°.