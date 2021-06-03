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Команда молодежного совета АПЗ приняла участие в забеге "Беги,герой"

04 июня 2021 13:19  [105] Спорт

Фото: пресс-служба АПЗ

Команда молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина приняла участие в забеге "Беги,герой". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, в этом году 22 человека отправилась в столицу Поволжья, чтобы принять участие в забеге. Из трех дистанций – 21,1 км, 10 км и 5 км – они выбрали десятикилометровку.

"Это мой третий "Беги, герой!". Во время пробега открываются невероятные виды Нижнего Новгорода, рада была в очередной раз любоваться архитектурой города. Когда пробегали мимо Александро-Невского кафедрального собора, было слышно, как идет богослужение. Необыкновенное ощущение бежать под пение православного хора", - отметила одна из участниц - регулировщик РЭАиП цеха №42 Алина Шеронова.

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Теги:
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