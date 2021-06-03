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Общество

Более 200 случаев самовольного подключения к газу выявлено в Нижнем Новгороде

04 июня 2021 15:00  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 200 случаев самовольного подключения газового оборудования к сетям газоснабжения выявлено в Нижнем Новгороде с начала 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

По информации ООО "НижегородЭнергоГазРасчет", речь идет о 241 случаев.

В АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" отметили, что техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется не реже одного раза в год.

Отказ собственника жилья в допуске специалиста к проверке ВДГО является административным нарушением и влечет наложение административного штрафа: от 1 тыс. до 2 тыс. рублей на физлиц; на должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

В компании также рассказали, что информация о нарушениях правил пользования газом направляется компанией в администрацию, ГЖИ, прокуратуру и другие органы исполнительной власти. Меры воздействия к нарушителям принимают власти.

Отметим, что за самовольное подключение к газопроводам либо приведение их в негодность предусмотрена уголовная ответственность. Повторное нарушение закона наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что 19 апреля 2021 года поздно вечером в жилом трехэтажном доме в с. Маргуша Дальнеконстантиновского района произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадали 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.

Напомним также, что 11 июля 2020 года произошел взрыв бытового газа на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его решено снести.

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Теги:
Газоснабжение
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