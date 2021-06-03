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Бизнес

Банк "Открытие" и холдинг "РСТИ" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

04 июня 2021 15:40  [82] Бизнес

Банк "Открытие" и холдинг "РСТИ" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в ходе ПМЭФ было подписано соглашение о развитии стратегического сотрудничества. В рамках достигнутых договоренностей банк профинансирует новые проекты "РСТИ" в Санкт-Петербурге и Москве, а также начнет активно взаимодействовать с холдингом в сфере ипотечного кредитования.

"Мы уже реализовали с холдингом "РСТИ" первый проект на общую сумму в 5,5 млрд рублей и теперь в рамках стратегического партнерства продолжим финансировать новые проекты холдинга как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Кроме того, наш банк начнет активно взаимодействовать с "РСТИ" в сфере ипотечного кредитования для усиления синергии нашего взаимовыгодного сотрудничества", - заявила после подписания соглашения Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".

"Наш холдинг обрел в лице банка "Открытие" и его профессиональной команды надежного финансового партнера, – уверен Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга "РСТИ". – Уже в этом году мы реализуем с банком новые сделки проектного финансирования – в первую очередь для того, чтобы продолжить успешное развитие холдинга в Москве и Московской области".

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Теги:
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