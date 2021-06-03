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"Спартакиада сближает депутатов разного уровня со всех уголков Нижегородской области", - Евгений Люлин

04 июня 2021 15:24  [89] Общество

Фото: пресс-служба парламента

"Спартакиада сближает депутатов разного уровня со всех уголков Нижегородской области", - заявил председатель Заксобрания региона Евгений Люлин по итогам спартакиады законодательных (представительных) органов власти.

Согласно информации, 3 июня в ФОКе "Старт" р.п. Тоншаево прошли соревнования по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки и шашкам в рамках спартакиады ФСК "Парламент".

В мероприятии принял участие председатель Заксобрания Евгений Люлин, депутат Госдумы Артем Кавинов, депутаты регионального парламента Ирина Гончарова и Артем Баранов.

Участниками спартакиады стали депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания, представители Земских собраний, городских Дум, советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области.

В рамках мероприятия прошли соревнования по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки и шашкам. Кроме того, вне зачета спартакиады для всех желающих прошли соревнования по стрельбе в электронном тире, по дартсу, настольному теннису и биллиарду.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки первое место заняла команда Заксобрания Нижегородской области, второе – команда Семеновского городского округа, третье – команда Гагинского района. В соревнованиях по плаванию первое место заняла команда Городецкого района, второе место – команда Заксобрания, третье место – команда Борского городского округа. В соревнованиях по шашкам первое место заняла команда Борского городского округа, второе - команда Гагинского района, третье – Арзамасского района.

"Состоялся очередной этап спартакиады нашего физкультурно-спортивного клуба "Парламент". Соревнования всегда проходят в очень интересной спортивной и в то же время дружеской атмосфере. Многие полюбили такие мероприятия и приезжают на каждый этап спартакиады. Сегодня были соревнования по стрельбе шашкам и плаванию. Я принимал участие в двух из трех видов спорта. Удалось завоевать 2 место в плавании и 3 место в стрельбе. Но самое главное – это атмосфера: многие находят здесь друзей, общаются, чаще встречаются! Спартакиада сближает депутатов разного уровня со всех уголков нашей Нижегородской области", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Я участвовала в соревнованиях по стрельбе и заняла второе место, это здорово! А самое главное, команда ЗС НО заняла первое место по стрельбе из пневматической винтовки. Спасибо всем огромное", - отметила Ирина Гончарова.

"Спартакиада проводится с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения как можно большего количества людей к занятиям спортом. Депутаты собрания и муниципальных районов активно участвуют и подают личный пример. Для районов области такие мероприятия очень важны", - сказал Артем Баранов.

СПРАВКА:

Четырнадцатая спартакиада законодательных (представительных) органов власти будет проходить в течение года в разных городах и районах области. Всего же в программу соревнований войдут 16 видов спорта, среди которых лыжные гонки, зимняя рыбалка, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, плавание, шашки, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, домино, бильярдный спорт, туристический слет, летняя рыбалка, волейбол.

Первая спартакиада законодательных (представительных) органов власти прошла в регионе в 2004 году, вторая - в 2009 году, в этом же году образовались физкультурно-спортивные клубы "Исполин" и "Парламент", которые проводили совместные соревнования. Привычный (ежегодный) формат спартакиада приобрела в 2012 году, при этом увеличив и количество видов спорта, и количество участников.

На протяжении последних девяти лет команда депутатов и работников аппарата собрания активно участвовала в спартакиаде и завоевывала призовые места как в отдельных видах спорта, так и по итогам в целом.

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Теги:
Законодательное собрание Спорт
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